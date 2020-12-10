Президент Латвії назвав проявом гібридної війни заклики не носити маску

Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що одним з видів гібридної зброї, спрямованих проти країни, є заклик не носити маски під час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У наш час, вважає Левітс, Латвія повинна готуватися не тільки до вторгнення збройних сил недружньої країни, але і до інших способів ведення гібридної війни, спрямованим на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації.

Гібридні загрози останнім часом стають все активнішими, а межа між зовнішнім впливом і внутрішніми процесами під час гібридного нападу стирається. Латвія повинна знайти спосіб боротьби з цими загрозами, впевнений президент.

Західні держави, вважає Левітс, до 2014 року, коли Росія почала гібридну війну проти України, занадто легковажно і наївно ставилися до цього питання.

Заклики не носити маски Левітс вважає частиною розгорнутої проти Латвії гібридної війни. Вони послаблюють державу, створюють хаос і викликають спад економіки.

"Якщо ти хочеш послабити противника, це дуже хороший метод. Це один із проявів гібридного нападу. Дуже важливо, щоб жителі це зрозуміли", - підкреслив президент.