Президент Латвии назвал проявлением гибридной войны призывы не носить маску

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что одним из видов гибридного оружия, направленных против страны, является призыв не носить маски во время пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В наше время, считает Левитс, Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил недружественной страны, но и к другим способам ведения гибридной войны, направленным на дестабилизацию внутриполитической ситуации.

Гибридные угрозы в последнее время становятся все активнее, а граница между внешним воздействием и внутренними процессами во время гибридного нападения стирается. Латвия должна найти способ борьбы с этими угрозами, уверен президент.

Западные державы, считает Левитс, к 2014 году, когда Россия начала гибридную войну против Украины, слишком легкомысленно и наивно относились к этому вопросу.

Призывы не носить маски Левитс считает частью развернутой против Латвии гибридной войны. Они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.

"Если ты хочешь ослабить противника - это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного нападения. Очень важно, чтобы жители это поняли", - подчеркнул президент.