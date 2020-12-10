Німцям пригрозили посиленням локдауну, якщо вони не скоротять контакти

У Німеччини не буде іншого вибору, окрім як ввести більш жорсткі обмеження для стримування коронавірусних інфекцій, якщо люди не скоротять значно свої контакти.

Про це заявив у четвер глава Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) Лотер Вілер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди до цих пір скоротили контакти в середньому приблизно на 40%, але контакти повинні бути скорочені принаймні на 60%, щоб знизити рівень інфекцій, сказав він, закликаючи людей не подорожувати в період різдвяних канікул.

"Якщо люди не зможуть досягти цього 60-відсоткового скорочення самостійно, то доведеться розглянути й інші заходи. Якщо вони не доб'ються успіху, я не бачу іншого виходу", - заявив Вілер.

Найбільша економіка Європи вже шість тижнів перебуває в частковій ізоляції, бари і ресторани закриті, але магазини і школи відкриті. Це зупинило експоненціальне зростання коронавірусу, але друга хвиля COVID-19 виявляється набагато складнішою для приборкання і приносить більші людські жертви, ніж перша.

За даними RKI, кількість померлих у Німеччині від COVID-19 за останні 24 години збільшилася на 440 до 20 372 осіб.

Підтверджені випадки захворювання коронавірусом збільшилися на 23 679 до 1 242 203, встановивши новий рекорд щоденного зростання. Попередній рекорд - зростання на 23 648 осіб - був зафіксований 20 листопада.

Канцлерка Ангела Меркель в середу закликала до більш жорсткого локдауну в Німеччині, який включав би закриття магазинів після Різдва.