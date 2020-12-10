Немцам пригрозили усилить локдаун, если они не сократят контакты

У Германии не будет другого выбора, кроме как ввести более жесткие ограничения для сдерживания коронавирусной инфекции, если люди не сократят значительно свои контакты.

Об этом заявил в четверг глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) Лотер Вилер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Люди до сих пор сократили контакты в среднем на 40%, но они должны быть сокращены как минимум на 60%, чтобы снизить уровень инфекции, сказал он, призывая людей не путешествовать в период рождественских каникул.

"Если люди не смогут достичь этого 60-процентного сокращения самостоятельно, то придется рассмотреть и другие меры. Если они не добьются успеха, я не вижу другого выхода", - заявил Вилер.

Крупнейшая экономика Европы уже шесть недель находится в частичной изоляции, бары и рестораны закрыты, но магазины и школы продолжают работу. Это остановило экспоненциальный рост распространения коронавируса, но вторая волна COVID-19 оказывается гораздо сложнее для обуздания и приносит большие человеческие жертвы, чем первая.

По данным RKI, количество умерших в Германии от COVID-19 за последние 24 часа увеличилось на 440, до 20 372 человек.

Подтвержденные случаи заболевания коронавируса увеличились на 23 679 до 1242203, установив новый рекорд ежедневного роста. Предыдущий рекорд - рост на 23 648 человек - был зафиксирован 20 ноября.

Канцлер Ангела Меркель в среду призвала к более жесткому локдауну в Германии, который включал бы закрытие магазинов после Рождества.