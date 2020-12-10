Данія посилила карантин для ще третини країни на тлі рекорду заражень

Данія посилює карантин ще у 31 із загалом 98 муніципалітетів країни після того, як добовий приріст заражень вперше перевищив 3 тисячі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це заявив міністр охорони здоров’я Магнус Х’юніке.

Заходи набудуть чинності з 4 години дня 11 грудня і триватимуть до 3 січня.

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До цього жорсткі карантинні обмеження діяли у 38 муніципалітетах - з 9 грудня. Тепер заходи поширюватимуться на усю територію регіонів Зеландія та Центральна Ютландія, включно з великим (як для Данії) містом Ольборг, де проживає понад 200 тисяч осіб. Загалом там проживають близько 79% населення країни.

"Нам необхідно взяти вірус під контроль. Ми просимо усіх максимально залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних контактів", - зазначив міністр охорони здоров’я.

У середу й четвер, 9-10 грудня, Данія зареєструвала два поспіль рекорди за приростом нових заражень - 2558 вчора та 3132 сьогодні (населення країни - близько 5,8 млн).

Водночас в останні два дні зробили і рекордну кількість тестів - 91 417 та 110 000, тож йдеться не так про реальне погіршення ситуації саме зараз, як про те, що у статистику стало потрапляти більше хворих.Померли за останню добу 14 осіб, а загалом з початку епідемії - 918 осіб.

Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе, спортзалів та басейнів (окрім місць тренування професійних спортсменів), музеїв, кінотеатрів, бібліотек тощо.

Школярі від 5 класу і старші перейдуть на дистанційне навчання, як і вся вища освіта. Екзамени не скасовуються, але відбудуться переважно онлайн.

Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу. Бізнес просять вчинити так само.

Міністерство з питань праці вже повідомило, що підприємці, які змушені зачинитися через карантин, отримають компенсацію заробітних плат.