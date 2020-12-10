Дания усилила карантин для еще трети страны на фоне рекорда заражений

Дания усиливает карантин еще в 31 из всего 98 муниципалитетов страны после того, как суточный прирост заражений впервые превысил 3000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом заявил министр здравоохранения Магнус Хьюнике.

Меры вступят в силу с 16:00 11 декабря и продлятся до 3 января.

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До этого строгие карантинные ограничения действовали в 38 муниципалитетах с 9 декабря. Теперь меры будут распространяться на всю территорию регионов Зеландия и Центральная Ютландия, включая крупный для Дании город Ольборг, где проживают более 200 000 человек. Всего меры охватят около 79% населения страны.

"Нам необходимо взять вирус под контроль. Мы просим всех максимально оставаться дома, чтобы снизить количество социальных контактов", - отметил министр здравоохранения.

В среду и четверг, 9-10 декабря, Дания зарегистрировала два подряд рекорда по приросту новых заражений - 2558 вчера и 3132 сегодня (население страны - около 5,8 млн).

В то же время в последние два дня провели и рекордное количество тестов - 91 417 и 110 000, и речь идет не столько о реальном ухудшении ситуации именно сейчас, как о том, что в статистику стало попадать больше больных. Умерших за последние сутки - 14 человек, а в целом с начала эпидемии - 918 человек.

Новые ограничения предусматривают закрытие всех ресторанов и кафе, спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов), музеев, кинотеатров, библиотек и т.п.

Школьники с 5-го класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и все высшее образование. Экзамены не отменяются, но будут проходить преимущественно онлайн.

Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят поступить так же.

Министерство по вопросам труда уже сообщило, что предприниматели, которые вынуждены закрыться из-за карантина, получат компенсацию заработных плат.