У ЄС хочуть зобов’язати онлайн-платформи протягом години видаляти терористичний контент
В інституціях ЄС досягли політичної згоди про те, щоб зобов’язати онлайн-платформи, такі як Facebook та Youtube, видаляти "терористичний" контент протягом години після того, як надійшла така скарга.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це домовилися представники Єврокомісії, Європарламенту та країн-членів.
Про досягнення згоди повідомила Європейська народна партія, що має найбільшу фракцію у Європарламенті.
"Ще з часів атак у Парижі безпека європейців була нашим найбільшим пріоритетом у порядку денному ЄС - захист кордонів і запобігання тероризму. Це ще один компонент безпеки - терористичний контент треба прибрати з мережі", - повідомили у ЄНП.
Із власних джерел агентство дізналося, що в проєкті пропонують разі систематичного невиконання компаніями вимоги про оперативне усунення контенту карати їх штрафом у розмірі декількох відсотків річного прибутку.
Нові вимоги стосуватимуться усіх онлайн-платформ, незалежно від того, чи вони зареєстровані у ЄС, чи інших країнах.
Пропозиція ще повинна пройти офіційне погодження у країнах ЄС та Європарламенті.
Раніше євродепутати підтримали три документи, які окреслюють їхні побажання щодо майбутнього закону ЄС про діяльність онлайн-платформ.