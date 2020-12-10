Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона

Уряд Португалії виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка, який помер після затримання в аеропорту Лісабона у березні цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє португальський RTP.

Про рішення 10 грудня оголосив міністр внутрішніх справ Едуардо Кабріта, приурочивши його до Міжнародного дня прав людини.

"Те, що сталося 12 березня у державних приміщеннях в аеропорту Лісабона і призвело до смерті громадянина України Ігоря Гоменюка - абсолютно неприйнятно. Це повністю суперечить стандартам прав людини, які Португалія поважає, і яких її служби безпеки та посадовці зобов’язані суворо дотримуватися", - зазначив міністр.

Рада міністрів доручила уповноваженому з прав людини встановити розмір компенсації, що буде виплачена родині загиблого українця, до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких звинуватили у його смерті. Суд почнеться на початку 2021 року.

Міністр внутрішніх справ повідомив також, що до квітня 2021 року має бути встановлена "вся правда і всі обставини" інциденту та що ці запевнення вже передали послу України у Португалії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом повідомив, що обговорив це питання з португальською стороною.

"Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - повідомив він.

Нагадаємо, інцидент із загибеллю українця стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.

Останніми тижнями тема знову активно обговорюється у Португалії. На тлі скандалу глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) напередодні подала у відставку.