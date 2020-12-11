Угорського ексдепутата, якого впіймали з контрабандою на кордоні України, виключили з партії
Колишнього депутата угорського парламенту Жолта Легиня, якого українські прикордонники впіймали з контрабандою цигарок, виключили з партії.
Про це оголосила угорська партія соціалістів (MSZP), членом якої він був, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Партія заявила, що Легинь покинув усі партійні посади та залишив партію. Соціалісти також ініціювали негайне анулювання його дипломатичного паспорту.
10 грудня стало відомо, що українські прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" затримали Легиня з контрабандою цигарок. На контролі він показав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами огляду його автомобіля прикордонники виявили в багажнику цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".
Жолт Легинь двічі був депутатом угорського парламенту від соціалістів.
Згідно з сайтом MSZP, Легинь був віцепрезидентом регіональної асоціації партії округу Саболч-Сатмар-Берег і головою національної ради партії з питань етики і дисципліни.