Угорського ексдепутата, якого впіймали з контрабандою на кордоні України, виключили з партії

Колишнього депутата угорського парламенту Жолта Легиня, якого українські прикордонники впіймали з контрабандою цигарок, виключили з партії.

Про це оголосила угорська партія соціалістів (MSZP), членом якої він був, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Партія заявила, що Легинь покинув усі партійні посади та залишив партію. Соціалісти також ініціювали негайне анулювання його дипломатичного паспорту.

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10 грудня стало відомо, що українські прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" затримали Легиня з контрабандою цигарок. На контролі він показав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За результатами огляду його автомобіля прикордонники виявили в багажнику цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".

Жолт Легинь двічі був депутатом угорського парламенту від соціалістів.

Згідно з сайтом MSZP, Легинь був віцепрезидентом регіональної асоціації партії округу Саболч-Сатмар-Берег і головою національної ради партії з питань етики і дисципліни.