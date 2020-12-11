Франція вводить нічну комендантську годину, в тому числі в новорічну ніч

Франція відкладе відкриття культурних місць і запровадить нічну комендантську годину, в тому числі в новорічну ніч.

Про це оголосив у четвер французький прем’єр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Щоб уникнути третього карантину, ми з президентом вирішили, що новий етап виходу з карантину, запланований на 15 грудня, буде супроводжуватися більш суворими правилами, ніж було оголошено раніше", - продовжив прем'єр.

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Уряд поставив умовою послаблення обмежень падіння кількості нових випадків коронавірусної інфекції до 5000 в день. Але це число, як і раніше, перевищує 10 000.

Тому заплановане на 15 грудня відкриття театрів, кінозалів, спортзалів, музеїв, цирків, казино, концертних арен і великих спортивних заходів скасовується.

З 15 грудня по всій країні вводиться комендантська година. Вона діятиме з 20 години вечора до 6 ранку. Штраф за порушення - 135 євро.

З 15 грудня скасовується потреба спеціального "дозволу", який мав заповнювати кожен француз перед виходом з дому.

Також з 15 грудня дозволено вільно пересуватися по всій території Франції, правило "20 кілометрів біля будинку" скасовується.

24 грудня комендантська годину діяти не буде. "Різдво займає надто важливе місце в наших традиціях, щоб його скасовувати", - пояснив Жан Кастекс. Однак прем'єр порадив не влаштовувати надто великих свят і дотримуватися "правила шести" за столом.

На відміну від Різдва, масові гуляння на Новий рік скасовуються: уряд вводить комендантську годину в новорічну ніч, закликаючи також не запрошувати до себе багато гостей.