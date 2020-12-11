Франция вводит ночной комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь

Франция отложит открытие культурных мест и введет ночной комендантский час, в том числе в новогоднюю ночь.

Об этом объявил в четверг французский премьер Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

"Чтобы избежать третьего карантина, мы с президентом решили, что новый этап выхода из карантина, запланированный на 15 декабря, будет сопровождаться более строгими правилам, чем было объявлено ранее", - продолжил премьер.

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Правительство поставило условием ослабления ограничений падение числа новых случаев коронавирусной инфекции до 5000 в день. Но это число по-прежнему превышает 10 000.

Поэтому запланированное на 15 декабря открытие театров, кинозалов, спортзалов, музеев, цирков, казино, концертных арен и крупных спортивных мероприятий отменяется.

С 15 декабря по всей стране вводится комендантский час. Он будет действовать с 20 вечера до 6 утра. Штраф за нарушение - 135 евро.

С 15 декабря отменяется необходимость специального "разрешения", которое должен заполнять каждый француз перед выходом из дома.

Также с 15 декабря разрешается свободно передвигаться по всей территории Франции, правило "20 километров от дома" отменяется.

24 декабря комендантский час действовать не будет. "Рождество занимает слишком важное место в наших традициях, чтобы его отменять", - пояснил Жан Кастекс. Однако премьер посоветовал не устраивать слишком больших праздников и соблюдать "правило шести" за столом.

В отличие от Рождества, массовые гуляния на Новый год отменяются: правительство вводит комендантский час в новогоднюю ночь, призывая также не приглашать к себе много гостей.