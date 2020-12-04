Франція представила план вакцинації: три етапи і безкоштовні 200 млн доз

Впровадження вакцини проти коронавірусу у Франції, яке розпочнеться на початку січня, буде безкоштовним і добровільним та передбачає використання 200 мільйонів доз 6 різних вакцин.

Такі плани оголосив французький уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

План передбачає три фази вакцинації в порядку пріоритету і виходить з того, що до розміщення на ринку будуть допущені різні вакцини.

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На першому етапі буде доступна дуже обмежена кількість вакцин жителям і персоналу медичних будинків престарілих. У період з січня по лютий близько мільйона осіб зможуть отримати дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

На другому етапі, в березні, 14 мільйонів осіб отримають свою дозу в залежності від їх віку - спочатку люди старші 75 років, потім люди старші 65 років і медичні працівники старші 55 років. На цьому етапі планується впровадити інші вакцини: Moderna, AstraZeneca, CureVac і Janssen.

Останній етап плану, орієнтований на більшу частину дорослого населення, може початися в кінці весни. Саме тоді французький уряд очікує вакцину Sanofi.

Франція виділила 1,5 мільярда євро на безкоштовні вакцини для свого населення.

Імунолог Ален Фішер буде спостерігати за впровадженням вакцини. Йому також доведеться заспокоїти одне з найбільш скептично налаштованих до вакцин населення в Європі. Тільки 54% французів кажуть, що готові пройти вакцинацію.