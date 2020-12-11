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На роботу на ковзанах: посольство Німеччини розділило біль киян через сильну ожеледицю 

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На роботу на ковзанах: посольство Німеччини розділило біль киян через сильну ожеледицю 

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:23

Посольство Німеччини у п’ятницю відреагувало на сильну ожеледицю в Києві, яка утворилась напередодні після крижаного дощу і завдала клопотів багатьом киянам, опублікувавши жартівливий ролик з ковзанами та санчатами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Доброго ранку, Київ! А як ви сьогодні доїхали на роботу?" - запитали німецькі дипломати  у підписі до ролика.

На опублікованому відео чоловік у ковзанах стоїть на повністю замерзлому подвір’ї, в руці - мотузка від санчат, на яких лежить чорний портфель. 

"До зустрічі на роботі", - сказав чоловік німецькою мовою і з легкістю "поковзав" за ворота, оскільки поверхня його подвір’я стала нагадувати льодову арену.

За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, за добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю, яка утворилась під вечір внаслідок крижаного дощу.

У п’ятницю вранці У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.

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