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На работу на коньках: посольство Германии разделило боль киевлян из-за сильного гололеда

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На работу на коньках: посольство Германии разделило боль киевлян из-за сильного гололеда

Пятница, 11 декабря 2020, 11:23

Посольство Германии в пятницу отреагировало на сильный гололед в Киеве, который образовался накануне после ледяного дождя и доставил хлопот многим киевлянам, опубликовав шуточный ролик с коньками и санками.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Доброе утро, Киев! А как вы сегодня доехали на работу?" - спросили немецкие дипломаты в подписи к ролику.

На опубликованном видео мужчина на коньках стоит на полностью замерзшем дворе, в руке - веревка от санок, на которых лежит черный портфель.

"До встречи на работе", - сказал он по-немецки и с легкостью "поскользил" за ворота, поскольку поверхность его двора стала напоминать ледовую арену.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, за сутки 10 декабря во Киеве 163 человека получили травмы из-за гололеда, который образовался под вечер в результате ледяного дождя.

В пятницу утром в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды

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