У Раді Європи закликали Київ до кращого захисту нацменшин

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив резолюцію, в якій закликав Україну поважати і захищати права національних меншин, в тому числі в частині питання мови освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст відповідної резолюції.

Зокрема, резолюція рекомендує українській владі вжити негайних дій для забезпечення "поваги та захисту осіб, що належать до національних меншин, включаючи існуючі права, закріплені у відповідних міжнародних договорах, учасником яких є Україна, та пов'язаних з ними документах".

Також у Раді Європи закликали продовжувати зусилля з розробки, в консультації з усіма відповідними групами, чіткої та узгодженої законодавчої та політичної бази щодо використання мов, з тим щоб забезпечити тверді правові гарантії захисту та використання всіх мов меншин, включаючи мови, що мають меншу чисельність.

Крім того, резолюція нагадує про необхідність імплементації рекомендацій, що містяться у висновку Венеційської комісії щодо положень закону про освіту від 5 вересня 2017 року.

"При перекроюванні адміністративних кордонів забезпечити, щоб права і свободи, що випливають з Рамкової конвенції, не обмежувалися шляхом зміни пропорцій населення в даній місцевості і щоб гарантувалася ефективна участь осіб, що належать до національних меншин, в дискусіях на місцевому рівні", - йдеться у документі.

Також у резолюції міститься рекомендація якомога швидше організувати національний перепис населення, зусилля по боротьбі з проявами будь-яких видів нетерпимості, расизму, ксенофобії та розпалювання ненависті в українському суспільстві, розслідувати ці інциденти і при необхідності застосовувати адекватні санкції.