В Совете Европы призвали Киев лучше защищать нацменьшинства

Комитет Министров Совета Европы принял резолюцию, в которой призвал Украину уважать и защищать права национальных меньшинств, в том числе в части вопроса языка образования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст соответствующей резолюции.

В частности, резолюция рекомендует украинской власти предпринять немедленные действия для обеспечения "уважения и защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая существующие права, закрепленные в соответствующих международных договорах, участником которых является Украина, и связанных с ними документах".

Также в Совете Европы призвали продолжать усилия по разработке, в консультации со всеми соответствующими группами, четкой и согласованной законодательной и политической базы по использованию языков, с тем чтобы обеспечить твердые правовые гарантии защиты и использования всех языков меньшинств, включая языки, имеющие меньшую численность.

Кроме того, резолюция напоминает о необходимости имплементации рекомендаций, содержащихся в заключении Венецианской комиссии относительно положений закона об образовании от 5 сентября 2017 года.

"При перекраивании административных границ нужно, чтобы права и свободы, вытекающие из Рамочной конвенции, не ограничивались путем изменения пропорций населения в данной местности и чтобы гарантировалось эффективное участие лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в дискуссиях на местном уровне", - говорится в документе.

Также в резолюции содержится рекомендация как можно скорее организовать общенациональную перепись населения, увеличить усилия по борьбе с проявлениями любых видов нетерпимости, расизма, ксенофобии и разжигания ненависти в украинском обществе, расследовать эти инциденты и при необходимости применять адекватные санкции.