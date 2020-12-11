Греція послабить коронавірусні обмеження на Різдво

Греція заявила в п'ятницю, що дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону, але збереже більшість інших роздрібних магазинів закритими, продовжуючи більшість обмежень до 7 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Школи, ресторани залишаться закритими до 7 січня.

Представник уряду Стеліос Петсас сказав, що церкви будуть відкриті тільки для різдвяних і Богоявленських мес 25 грудня і 6 січня, з обмеженою кількістю віруючих.

Сезонні магазини, що торгують тільки різдвяними товарами, знову відкрилися в понеділок. Оскільки грецькі лікарні все ще перебувають під тиском, інші роздрібні магазини залишаться закритими для громадськості, сказав Петсас.

У Греції зареєстровано 121 253 випадки захворювання коронавірусом і в цілому 3 370 смертей.

Країна ввела перший національний карантин незабаром після того, як в лютому з'явилися перші випадки захворювання COVID-19. З кінця жовтня у країні спостерігається різке зростання кількості нових випадків коронавірусу.