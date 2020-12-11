Греция ослабит коронавирусные ограничения на Рождество

Греция заявила в пятницу, что позволит открыть парикмахерские и книжные магазины во время рождественского сезона, но сохранит большинство других розничных магазинов закрытыми, продолжая большинство ограничений до 7 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Школы и рестораны останутся закрытыми до 7 января.

Представитель правительства Стелиос Петсас сказал, что церкви будут открыты только для рождественских и Богоявленских мес 25 декабря и 6 января, с ограниченным количеством верующих.

Сезонные магазины, торгующие только рождественскими товарами, снова открылись в понедельник. Поскольку греческие больницы все еще находятся под давлением, другие розничные магазины останутся закрытыми для общественности, сказал Петсас.

В Греции зарегистрировано 121 253 случая заболевания коронавируса и в целом 3370 смертей.

Страна ввела первый национальный карантин вскоре после того, как в феврале появились первые случаи заболевания COVID-19. С конца октября в стране наблюдается резкий рост количества новых случаев коронавируса.