ЄС схвалив 24 млн євро для громадянського суспільства, бізнесу і молоді Білорусі

Європейська комісія в п’ятницю схвалила пакет допомоги в розмірі 24 мільйонів євро, які спрямують на підтримку громадянського суспільства, молоді, малих і середніх підприємств та охорону здоров’я Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу комісії.

Кошти виділяють в рамках нової програми допомоги "EU4Belarus: солідарність з народом Білорусі", яка буде зосереджена на чотирьох ключових областях - підтримка громадянського суспільства та незалежних ЗМІ; підтримка молоді, в тому числі через програму стипендій для студентів і молодих фахівців, які постраждали від політичної кризи; консультативна підтримка малих і середніх підприємств (МСП) для підвищення стійкості до поточного економічного спаду; підвищення стійкості охорони здоров'я.

"Цим недавно схваленим пакетом підтримки ЄС дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує своє зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства.

Ми також готові підтримати демократичний і мирний перехід в країні з усіма наявними в нашому розпорядженні інструментами", - прокоментував єврокомісар у справах сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї.

Ця програма є частиною ширшого пакету підтримки в розмірі 53 мільйони євро, про який в серпні оголосила глава Європейської комісії.

Нагадаємо, у ЄС триває робота над третім пакетом санкцій щодо Білорусі.