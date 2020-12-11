Через коронавірус більшість німців оцінюють 2020-й рік негативно

Більше половини жителів Німеччини оцінюють 2020 рік для себе особисто як негативний.

Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend, проведеного на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Під час дослідження 51% респондентів вказали, що поточний рік не можна вважати добрим. Натомість 46% кажуть про позитивний баланс року. Таким чином, оцінка року, що минає, значно стриманіша, ніж у попередні роки.

Для порівняння, в 2016-му 71% опитаних зазначали, що рік минув для них позитивно, а 26% дали негативну оцінку.

Головною причиною переважно негативної оцінки поточного року є, вочевидь, пандемія COVID-19.

Водночас свої перспективи у 2021 році більшість учасників опитування оцінюють оптимістично. Так, 67% опитаних очікують, що наступний рік буде для них добрим. 31% респондентів натомість занепокоєні тим, що їм готує прийдешній рік.

Соціологи відзначають, що оптимізм стосовно майбутнього зростає із збільшенням рівня доходів домогосподарств опитаних. Також зазначається, що старші люди дивляться у 2021 рік із меншою впевненістю, ніж молодь.

11 листопада Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив про рекордну для ФРН добову кількість нових інфікувань коронавірусом і жертв викликаної ним хвороби COVID-19. Зараження коронавірусом SARS-CoV-2 було підтверджено ще у 29875 осіб. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків. Також, за даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей.