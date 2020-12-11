Из-за коронавируса большинство немцев оценивают 2020-й год негативно

Более половины жителей Германии оценивают 2020 год для себя лично как отрицательный.

Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend, проведенного по заказу общественно-правового телеканала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Во время исследования 51% респондентов указали, что текущий год нельзя считать хорошим. Зато 46% говорят о положительном балансе года. Таким образом, оценка уходящего года значительно более сдержанная, чем в предыдущие годы.

Для сравнения, в 2016-м 71% опрошенных отмечали, что год прошел для них положительно, а 26% дали негативную оценку.

Главной причиной преимущественно негативной оценки текущего года является, очевидно, пандемия COVID-19.

В то же время свои перспективы в 2021 году большинство участников опроса оценивают оптимистично. Так, 67% опрошенных ожидают, что следующий год будет для них хорошим. 31% респондентов зато обеспокоены тем, что им готовит грядущий год.

Социологи отмечают, что оптимизм относительно будущего растет с увеличением уровня доходов опрошенных домохозяйств. Также отмечается, что пожилые люди смотрят в 2021 год с меньшей уверенностью, чем молодежь.

11 ноября Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил о рекордной для ФРГ суточное количество новых заражений коронавирусом и жертв вызванной им болезни COVID-19. Заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было подтверждено еще в 29875 человек. При этом количество новых заражений по сравнению с предыдущим днем скачкообразно выросло на более чем 6 тысяч случаев. Также, по данным RKI, за сутки в Германии от COVID-19 или связанных с ним осложнений хронических болезней умерли 598 человек.