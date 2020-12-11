КС після розгромного рішення "Венеційки" пообіцяв змінити стиль своїх рішень

Конституційний суд України після рішення Венеційської комісії оприлюднив заяву, у якій, серед інших заяв, обіцяє врахувати зауваження та змінити стиль своїх рішень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

КС у своїй заяві наголошує, що Венеційська комісія фактично визнала його рішення про визнання неконституційними частини антикорупційного законодавства таким, що має бути виконане, та не висловилася про необхідність змінити чинний склад суддів Конституційного суду.

"Разом з тим, висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення (КС №13-р/2020 від 27 жовтня - прим.ред.), зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень", - йдеться у повідомленні КС.

Нагадаємо, Венеційська комісія оприлюднила вже два висновки у відповідь на звернення Володимира Зеленського щодо конституційної кризи.

Детальний аналіз останнього з них читайте у статті: Конституційний зуд: які шляхи виходу з кризи лишило рішення Венеційської комісії.

Аналіз першого висновку - у публікації КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.