КС после разгромного решения Венецианской коммиссии обещает изменить стиль решений

Конституционный суд Украины после решения Венецианской комиссии обнародовал заявление, в котором, среди прочего, обещает учесть замечания и изменить стиль своих решений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

КС в своем заявлении отмечает, что Венецианская комиссия фактически признала его решение о признании неконституционным части антикоррупционного законодательства таким, что должно быть выполнено, а также не высказалась о необходимости изменить действующий состав судей Конституционного суда.

"Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению (КС №13-р / 2020 от 27 октября - прим.ред.), В частности, аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", - говорится в сообщении КС.

Напомним, Венецианская комиссия обнародовала уже два вывода в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса.

Детальный анализ последнего из них читайте в статье: Конституционный зуд: какие пути выхода из кризиса оставило решение Венецианской комиссии.

Анализ первого вывода - в публикации КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.