Франція: чоловік із ножем напав на перехожих, є поранені

Чоловік, який страждає від "серйозних психологічних розладів, серйозно поранив ножем трьох людей.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, напад стався у місті Антоні під Парижем.

У поліції уточнюють – загиблих немає. Жертви, які отримали удари ножем по спині, лопаткам і тулубу, знаходяться у лікарні.

У поліції уточнюють, що нападника вже арештовано. Там уточнюють - напад не має "терористичного чи кримінального" характеру. Про нападника відомо, що він страждає від "серйозних психологічних розладів " шизофренічного типу.

Нагадаємо, 29 жовтня в соборі Ніцци чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб. Під час затримання він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.

За два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.