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Франция: мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

Воскресенье, 13 декабря 2020, 13:46

Мужчина, страдающий от "серьезных психологических расстройств, серьезно ранил ножом трех человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, нападение произошло в городе Антони под Парижем.

В полиции уточняют - погибших нет. Жертвы, которые получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, находятся в больнице.

В полиции уточняют, что нападающий уже арестован. Там уточняют - нападение не имеет "террористического или криминального" характера. О нападающем известно, что он страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Напомним, 29 октября в соборе Ниццы мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Во время задержания он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.

За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Франция криминал
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