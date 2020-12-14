У Марселі поліція розігнала підпільну вечірку з 500 гостями

У Марселі, другому найбільшому місті Франції, поліція у ніч з суботи на неділю розігнала підпільну вечірку, організовану всупереч карантинним обмеженням, на якій було близько 500 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У місцевому управлінні поліції повідомили, що в ніч з 12 на 13 грудня поліцейські виявили у приватному закладі в 14-му окрузі міста нелегальну вечірку за участі близько півтисячі осіб, при тому, що площа закладу розрахована на 150-200 людей.

Жоден із гостей не був у масці. Як повідомляється, за вхід на вечірку вони заплатили 150 євро. Після прибуття поліції люди намагалися втікати.

"500 осіб евакуювали без інцидентів", - зазначили у повідомленні префектури поліції.

Поліція працювала на місці майже чотири години - з о пів на першу ночі до 4 ранку. ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що багатьом учасникам виписали штрафи у розмірі 135 євро.

За словами представниці місцевого управління поліції, правоохоронці вже встановили особу одного з організаторів вечірки та власника приміщення. Останній у коментарі ЗМІ розповів, що просив орендодавців не організовувати заборонених заходів, та вони, вочевидь, вирішили ризикнути.

Близько місяця тому набув розголосу схожий випадок в іншому місті на півночі країни. Там поліція розігнала вечірку з понад 300 учасниками, згодом з’ясувалося, що один з гостей був хворий на коронавірус.