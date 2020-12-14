В Марселе полиция разогнала подпольную вечеринку с 500 гостями

В Марселе, втором крупнейшем городе Франции, полиция в ночь с субботы на воскресенье разогнала подпольную вечеринку, организованную вопреки карантинным ограничениям, на которой было около 500 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В местном управлении полиции сообщили, что в ночь с 12 на 13 декабря полицейские обнаружили в частном заведении в 14-м округе города нелегальную вечеринку с участием около полтысячи человек, при том, что площадь заведения рассчитана на 150-200 человек. Ни один из гостей не был в маске. Как сообщается, за вход на вечеринку они заплатили 150 евро. После прибытия полиции люди пытались бежать.

"500 человек эвакуировали без инцидентов", - отметили в сообщении префектуры полиции.

Полиция работала на месте почти четыре - с половины первого ночи до четырех утра. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что многим участникам вечеринки уже выписали штрафы в размере 135 евро.

По словам представительницы местного управления полиции, правоохранители уже установили личность владельца помещения и одного из организаторов вечеринки.

Владелец уже ответил на запросы журналистов и заверил, что просил арендодателей не организовывать вечеринок, что запрещено коронавирусными ограничениями, но они, очевидно, решили рискнуть.

Около месяца назад стало известно о похожем случае в другом городе на севере страны. Там полиция разогнала вечеринку с более 300 участниками, впоследствии выяснилось, что один из гостей был болен коронавирусом.