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Іспанія готується почати вакцинацію від коронавірусу у січні

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:12

Іспанія сподівається почати вакцинацію населення вже з 4 січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу - що очікувано станеться 29 грудня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це повідомив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла. 

Він запевнив, що вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

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"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - зазначив він. 

Відповідно до амбітного плану, представленого урядом, Іспанія націлена на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомили, що першими вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей. Саме у цій категорії було найбільше померлих під час першої хвилі епідемії.

За попередніми даними, в період з березня по червень в будинках для людей похилого віку та інвалідів померли понад 20 000 осіб.

Цифри включають смертельні випадки серед тих, хто здав позитивний тест на коронавірус, і тих, у кого були симптоми COVID-19.

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Іспанія
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