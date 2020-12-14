Іспанія готується почати вакцинацію від коронавірусу у січні

Іспанія сподівається почати вакцинацію населення вже з 4 січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу - що очікувано станеться 29 грудня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це повідомив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла.

Він запевнив, що вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - зазначив він.

Відповідно до амбітного плану, представленого урядом, Іспанія націлена на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше повідомили, що першими вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей. Саме у цій категорії було найбільше померлих під час першої хвилі епідемії.

За попередніми даними, в період з березня по червень в будинках для людей похилого віку та інвалідів померли понад 20 000 осіб.

Цифри включають смертельні випадки серед тих, хто здав позитивний тест на коронавірус, і тих, у кого були симптоми COVID-19.