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Испания готовится начать вакцинацию от коронавируса в январе

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:12

Испания надеется начать вакцинацию населения уже с 4 января, если Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от коронавируса - что ожидаемо произойдет 29 декабря.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.

Он заверил, что вакцин "хватит для каждого", но вакцинация будет происходить постепенно.

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"У нас все готово для того, чтобы как только прибудут первые дозы, могла начинаться вакцинация - со всеми необходимыми гарантиями", - отметил он.

Согласно амбициозному плану, представленному правительством, Испания нацелена на вакцинацию значительной части населения к середине 2021 года.

В Министерстве здравоохранения ранее сообщили, что первыми будут вакцинировать жителей домов престарелых. Именно в этой категории было больше умерших во время первой волны эпидемии.

По предварительным данным, в период с марта по июнь в домах престарелых и инвалидов умерли более 20 000 человек.

Цифры включают смертельные случаи среди тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, и тех, у кого были симптомы COVID-19.

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