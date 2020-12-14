ЄС може передати 5% своїх вакцин проти COVID-19 бідним країнам - ЗМІ

Європейський Союз розглядає варіант пожертвувати 5% отриманих вакцин проти COVID-19 бідним країнам, що може порушити схему поширення, очолювану Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на внутрішній документ.

План, розроблений французьким урядом, вперше встановлює чітку мету для пожертвувань вакцини в ЄС, що до сих пір розглядалося як варіант тільки в тому випадку, якщо блок в підсумку отримає надмірну кількість доз.

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Однак цей крок може завдати удару по глобальній схемі закупівель, яку очолює ВООЗ, відому як COVAX, яка ставить перед собою мету доставити до кінця наступного року 2 мільярди доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світу.

Згідно з французьким планом, який все ще повинен бути узгоджений між 27 країнами ЄС, до 65 мільйонів доз вакцини COVID-19 у підсумку можуть бути передані ЄС бідним країнам.

У документі вказується, що це будуть 5% від 1,3 мільярда доз, які ЄС отримав за шістьма угодами про попередню закупівлю, укладеними з Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK і CureVac.

"Пожертвування вакцин з нашого портфеля ЄС для цих пріоритетних груп представляється в короткостроковій перспективі найбільш ефективним способом досягнення мети - зробити вакцину суспільним благом", - йдеться в документі.

Дотепер COVAX зіткнувся із труднощами у замовленні вакцин, оскільки більшість вакцин забронювали заможні країни, включаючи країни ЄС, які, незважаючи на фінансування ВООЗ, воліють не купувати через неї, оскільки не хочуть, щоб їх поставки обмежували 20% населення.

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, стало об'єктом кібератаки.