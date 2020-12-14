Партія Меркель обере нового лідера на онлайн-конгресі в січні

Партія Християнсько-демократичний союз канцлера Німеччини Ангели Меркель обере свого нового лідера на конгресі наступного місяця, який пройде онлайн через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зустріч відбудеться 15-16 січня і стане першим онлайн-конгресом ХДС.

На посаду лідера ХДС претендують три кандидати - корпоративний юрист Фрідріх Мерц, експерт із закордонних справ Норберт Реттген і прем'єр-міністр найбільш густонаселеної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Переможця оберуть 1001 делегат ХДС у другий день з'їзду. Після цього вибір буде підтверджений поштовими бюлетенями.

Обраний кандидат стане лідером, який замінить Меркель на посаді канцлера, якщо консервативний блок переможе на загальних виборах в наступному році 26 вересня.

Меркель, яка перебуває при владі з 2005 року, планує піти у відставку після завершення свого четвертого терміну біля керма найбільшої економіки Європи.

Її протеже Аннегрет Крамп-Карренбауер зайняла пост лідера ХДС в 2018 році. Але вона пішла у відставку всього через кілька місяців через скандал на регіональних виборах.

З тих пір конгрес вже двічі відкладався через коронавірус.

Криза ускладнила трьом кандидатам можливість створити реальний імпульс для своїх заявок на лідерство, в той час як опитування показують, що багато німців вважали за краще б бачити баварського прем'єра Маркуса Зьодера з ХСС в якості наступного канцлера.