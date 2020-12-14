Партия Меркель выберет нового лидера на онлайн-конгрессе в январе

Партия Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель выберет своего нового лидера на конгрессе в следующем месяце, который пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Встреча пройдет 15-16 января и станет первым онлайн-конгрессом ХДС.

На должность лидера ХДС претендуют три кандидата - корпоративный юрист Фридрих Мерц, эксперт по иностранным делам Норберт Рёттген и премьер-министр самой густонаселенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Победителя выберут 1001 делегат ХДС во второй день съезда. После этого выбор будет подтвержден почтовыми бюллетенями.

Выбранный кандидат станет лидером, который заменит Меркель на посту канцлера, если консервативный блок победит на всеобщих выборах в следующем году 26 сентября.

Меркель, находящаяся у власти с 2005 года, планирует уйти в отставку после завершения своего четвертого срока у руля крупнейшей экономики Европы.

Ее протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр заняла пост лидера ХДС в 2018 году. Но она ушла в отставку всего через несколько месяцев из-за скандала на региональных выборах.

С тех пор конгресс уже дважды откладывался из-за коронавируса.

Кризис усложнил трем кандидатам ХДС возможность создать реальный импульс для своих заявок на лидерство, в то время как опросы показывают, что многие немцы предпочли бы видеть баварского премьера Маркуса Зедера из ХСС в качестве следующего канцлера.