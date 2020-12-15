Латвійська airBaltic почала літати з Вільнюса до Києва

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запустила рейси з Вільнюса, столиці Литви, до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Компанія здійснюватиме рейси з Вільнюса в аеропорт "Бориспіль" в обох напрямках двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи.

Раніше виконавчий директор airBaltic Мартін Гаусс в інтерв'ю агентству BNS повідомив, що для цього компанії довелося створити філію в Литві, тому що зараз виконувати авіарейси з Латвії до України не дозволено - з Латвії можна літати лише до країн ЄС та Європейської економічної зони.

"Це технічне рішення, тому що ми хочемо здійснювати польоти і до так званих третіх країн, які не входять до ЄС", - пояснив Гаусс.

Філію зареєстрували на початку листопада.

Авіакомпанія в зимовий сезон заявила з Литви рейси до восьми міст - Амстердама, Берліна, Києва, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа та Риги.

Зауважимо, що у зв’язку з обмеженнями, зумовленими пандемією коронавірусу, кордони ЄС для українців в цілому залишаються закритими.