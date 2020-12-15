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Латвийская airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

Вторник, 15 декабря 2020, 10:25

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила рейсы из Вильнюса, столицы Литвы, в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

Компания будет осуществлять рейсы из Вильнюса в аэропорт "Борисполь" в обоих направлениях два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству BNS сообщил, что для этого компании пришлось создать филиал в Литве, потому что сейчас выполнять авиарейсы из Латвии в Украину не разрешено - из Латвии можно летать только в страны ЕС и Европейской экономической зоны.

"Это техническое решение, потому что мы хотим осуществлять полеты и в так называемых третьих стран, не входящих в ЕС", - пояснил Гаусс.

Филиал зарегистрировали в начале ноября.

Авиакомпания в зимний сезон заявила из Литвы рейсы в аэропорты восьми городов - Амстердама, Берлина, Киева, Лондона, Мюнхена, Осло, Парижа и Риги.

Заметим, что в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, границы ЕС для украинцев в ​​целом остаются закрытыми.

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