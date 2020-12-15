Во Франции частично ослабляют карантин, но возвращают комендантский час

С сегодняшнего дня, 15 декабря, во Франции перестанут действовать некоторые из самых жестких коронавирусных ограничений; одновременно восстанавливается комендантский час.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Изменения были анонсированы еще на прошлой неделе - как обещанное послабление перед праздниками - и вступили в силу 15 декабря.

Отныне днем ​​для выхода из дома больше не нужно будет заполнять специальную форму, отмечая причину.

Снимаются ограничения на передвижение между регионами - как общественным, так и частным транспортом.

Детям разрешается возобновить занятия спортом в помещениях - залах и бассейнах, но с соблюдением мер безопасности. Занятия на улице, например, для футбольных команд, позволили еще с конца ноября.

Кроме того, жителям домов престарелых позволили покидать заведения и ездить в гости к семье. Родственников одновременно просят сделать все возможное, чтобы перед этим не заразиться и не подвергать своих близких почтенного возраста опасности, а лучше - сдать тест перед общей встречей.

Одновременно с послаблениями восстанавливается действие комендантского часа, когда выходить из дома разрешено только по четко ограниченным причинам. Он будет начинаться на час раньше, чем когда действовал в октябре - с 20:00 - и продлится до 6 утра.

Все, кому необходимо куда-то идти в это время, должны будут иметь при себе форму с указанием причины. Выходить для прогулок и физических упражнений в это время запрещено.

Единственное исключение - Сочельник 24 декабря. На празднование французам советуют собираться компаниями не более шести взрослых.

В то же время в новогодний вечер 31 декабря комендантский час будет действовать как обычно.

Читайте также: Украина - не Европа: как государства Евросоюза вводят строгие правила на рождественские праздники.