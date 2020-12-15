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Главу МВС Португалії закликали до відставки через вбивство українця в аеропорту Лісабона

Вівторок, 15 грудня 2020, 15:08

Міністра внутрішніх справ Португалії закликають подати у відставку на тлі обурення смертельним побиттям громадянина України прикордонниками в центрі затримання в аеропорту Лісабона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Інцидент із загибеллю українця стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. 

Глава МВС Едуарду Кабріта минулого тижня оголосив про відставку глави португальської прикордонної служби (SEF) в рамках плану реструктуризації для більш чіткого розділення поліції та адміністративних функцій у роботі з іммігрантами. Він також погодився виплатити компенсацію родині загиблого.

Опозиція закликала Кабріту піти у відставку, стверджуючи, що він не провів належного розслідування інциденту і протягом шести місяців не пропонував допомоги родині українця.

Міністр на пресконференції минулого тижня заявив, що спілкувався з послом України та висловив співчуття родині Гоменюка. У вівторок його чекає допит у парламентському комітеті.

Дуарте Маркес, депутат від опозиційних соціал-демократів, заявив: "Ганебно, що уряд Португалії прийняв це рішення протягом багатьох місяців і прийняв його лише через тиск ЗМІ".

Внутрішнє розслідування МВС Португалії виявило, що у Гоменюка були судоми за день до смерті, але співробітники SEF не змогли забезпечити його ліками від епілепсії.

У звіті докладно описується, як Гоменюк був зв'язаний скотчем понад сім годин без доступу до їжі та води, що призвело до "повільної асфіксії ... що зрештою призвела до його смерті".

Згідно з документом, при розтині виявлено синці, перелом ребра та сліди від побиття чоботами.

Згідно з повідомленням, кілька інших працівників SEF, включаючи медсестру, кілька разів заходили в приміщення протягом годин, коли Гоменюка били, і чули його крики, але не зупинили і не повідомили про інцидент. У звіті робиться висновок, що офіцери "навмисно пропустили правду, щоб уникнути будь-яких кримінальних чи дисциплінарних заходів".

Спочатку причиною смерті назвали серцевий напад, але нова експертиза та поліцейське розслідування дійшли висновку, що причиною смерті стали "важкі травматичні ушкодження".

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Португалія кримінал
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