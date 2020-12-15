США визнали безпечною і ефективною вакцину Moderna

Вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna визнана безпечною і ефективною в Сполучених Штатах.

Про це йдеться у звіті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У 54-сторінковому документі йдеться про те, що немає особливих побоювань з приводу безпеки і серйозні побічні ефекти були рідкісними. Найчастіші побічні ефекти: жар, головний біль, болі в м'язах і суглобах.

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Рішення регулятора означає, що препарат може стати другою вакциною проти коронавірусу, дозволеною в США. Раніше доступ на американський ринок отримала вакцина Pfizer/BioNTech.

За результатами випробувань за участю 30 тисяч осіб вакцина Moderna визнана ефективною на 94,1% (близько 95% під час фінальної стадії клінічних випробувань).

На відміну від вакцини Pfizer/BioNTech, вакцина Moderna не вимагає зберігання і транспортування при температурі -70 градусів Цельсія.

Для транспортування вакцини достатньо звичайної морозильної камери, здатної забезпечити температуру -20 градусів. Вакцини обох розробників вимагають двоступеневої вакцинації: введення двох доз з інтервалом близько місяця.

У разі схвалення групою експертів пізніше цього тижня і керівника відділу вакцини FDA поставки можуть початися протягом 24 годин.

Нагадаємо, 14 грудня у Сполучених Штатах почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.