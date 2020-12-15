В Іспанії близько 10% населення перехворіли на COVID-19 - дослідження

Результати останнього етапу загальнонаціонального дослідження антитіл показали, що близько 9,9% населення Іспанії, або близько 4,7 мільйона людей, піддалися дії коронавірусу.



Про це заявили представники Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Дослідження показало, що поширеність вірусу зросла під час другої хвилі інфекцій влітку та восени.

Вказаний показник значно перевищує кількість підтверджених випадків в Іспанії - трохи більше ніж 1,75 мільйона.

Перші результати дослідження, опубліковані в липні після тестування майже 70 000 людей по всій Іспанії у квітні-червні, показали рівень поширеності трохи більше ніж 5%.

Нагадаємо, Іспанія сподівається почати вакцинацію населення вже з 4 січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу.