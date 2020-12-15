В Испании около 10% населения переболели COVID-19 - исследование

Результаты последнего этапа общенационального исследования антител показали, что около 9,9% населения Испании, или около 4,7 миллиона человек, подверглись воздействию коронавируса.

Об этом заявили представители Министерства здравоохранения, докладывает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Исследование показало, что распространенность вируса выросла во время второй волны инфекций летом и осенью.

Указанный показатель значительно превосходит количество подтвержденных случаев в Испании - чуть более 1,75 миллиона.

Первые результаты исследования, опубликованные в июле после тестирования почти 70 000 человек по всей Испании в апреле-июне, показали уровень распространенности чуть более 5%.

Напомним, Испания надеется начать вакцинацию населения уже с 4 января, если Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от коронавируса