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Двоє міністрів уряду Естонії ізолюються через контакт з хворим

Середа, 16 грудня 2020, 09:35

Двоє міністрів уряду Естонії перейдуть на дистанційну роботу, дізнавшись, що контактували з хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Міністр освіти і науки Яак Ааб та міністр зовнішньої торгівлі Рауль Сіем переносять в онлайн усі робочі справи. 

У засіданні 14 грудня, серед учасників якого, як згодом з’ясувалося, був хворий на коронавірус, брали участь також декілька депутатів естонського парламенту.

У пресслужбі парламенту повідомили, що всі вони також повинні будуть піти на самоізоляцію. 

Раніше ізолюватися через контакт з хворим довелося найвищому керівництву країни - президентці Керсті Кальюлайд, прем’єру Юрі Ратасу і главі МЗС Урмасу Рейнсалу. Їхні тести виявилися негативними, але з міркувань безпеки вони мали залишитися в ізоляції тиждень.

У зв’язку з цим Естонію на грудневому саміті лідерів ЄС представляла Латвія.

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