Двоє міністрів уряду Естонії ізолюються через контакт з хворим

Двоє міністрів уряду Естонії перейдуть на дистанційну роботу, дізнавшись, що контактували з хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Міністр освіти і науки Яак Ааб та міністр зовнішньої торгівлі Рауль Сіем переносять в онлайн усі робочі справи.

У засіданні 14 грудня, серед учасників якого, як згодом з’ясувалося, був хворий на коронавірус, брали участь також декілька депутатів естонського парламенту.

У пресслужбі парламенту повідомили, що всі вони також повинні будуть піти на самоізоляцію.

Раніше ізолюватися через контакт з хворим довелося найвищому керівництву країни - президентці Керсті Кальюлайд, прем’єру Юрі Ратасу і главі МЗС Урмасу Рейнсалу. Їхні тести виявилися негативними, але з міркувань безпеки вони мали залишитися в ізоляції тиждень.

У зв’язку з цим Естонію на грудневому саміті лідерів ЄС представляла Латвія.