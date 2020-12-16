Двое министров правительства Эстонии изолируются после контакта с больным
Среда, 16 декабря 2020, 09:35
Двое министров правительства Эстонии перейдут на удаленную работу, узнав, что контактировали с больным коронавирусом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
Министр образования и науки Яак Ааб и министр внешней торговли Рауль Сием переносят в онлайн все рабочие дела.
На заседании 14 декабря среди участников, как выяснилось, был больной коронавирусом, в нем также участвовали несколько депутатов эстонского парламента.
В пресс-службе парламента сообщили, что они также должны будут уйти на самоизоляцию.
Ранее изолироваться из-за контакта с больным пришлось высшему руководству страны – президенту Керсти Кальюлайд, премьеру Юри Ратасу и главе МИД Урмасу Рейнсалу.
В связи с этим Эстонию на саммите лидеров ЕС представляла Латвия.
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