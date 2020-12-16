Двое министров правительства Эстонии изолируются после контакта с больным

Двое министров правительства Эстонии перейдут на удаленную работу, узнав, что контактировали с больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Министр образования и науки Яак Ааб и министр внешней торговли Рауль Сием переносят в онлайн все рабочие дела.

На заседании 14 декабря среди участников, как выяснилось, был больной коронавирусом, в нем также участвовали несколько депутатов эстонского парламента.

В пресс-службе парламента сообщили, что они также должны будут уйти на самоизоляцию.

Ранее изолироваться из-за контакта с больным пришлось высшему руководству страны – президенту Керсти Кальюлайд, премьеру Юри Ратасу и главе МИД Урмасу Рейнсалу.

В связи с этим Эстонию на саммите лидеров ЕС представляла Латвия.