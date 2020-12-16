Маски, вироблені під примусом у Китаї, продають в аптеках Бельгії - ЗМІ

У бельгійських аптеках на продаж виставили захисні маски, які під примусом у Китаї виробляли жінки уйгурської меншини.

Як повідомляє "Європейська правда", це виявило розслідування бельгійських газет du Tijd і L'Echo.

Як з’ясували журналісти, бельгійські аптеки продавали захисні маски для обличчя китайської фірми Hubei Haixin Protective Products, вироблені на фабриці, куди були насильно вивезені 130 жінок, представниць уйгурської меншини.

На початку минулого року їх вивезли на завод у провінції Хубей, що розташований за понад 3 тисячі кілометрів від їхньої домівки у провінції Сіньцзян.

Дистриб'ютори американської фармацевтичної групи McKesson поставили маски в тисячі інтернет-аптек і звичайних аптек у Бельгії.

В уряді Бельгії заявили, що лише перевірили якість масок китайського виробництва.

"Якщо маски відповідають європейським стандартам, ми зобов'язані затвердити їх для бельгійського ринку", - заявила офіційна представниця уряду Бельгії.

Маски також поставили на ринок інших європейських країн, стверджують журналісти.