Маски, произведенные под принуждением в Китае, продают в аптеках Бельгии - СМИ
В бельгийских аптеках на продажу выставили защитные маски, которые под принуждением в Китае производили женщины уйгурского меньшинства.
Как сообщает "Европейская правда", это выявило расследование бельгийских газет du Tijd и L'Echo.
Как выяснили журналисты, бельгийские аптеки продавали защитные маски для лица китайской фирмы Hubei Haixin Protective Products, произведенные на фабрике, куда были насильственно вывезли 130 женщин, представительниц уйгурского меньшинства.
В начале прошлого года их вывезли на завод в провинции Хубэй, расположенный более чем за 3000 километров от их дома в провинции Синьцзян.
Дистрибьюторы американской фармацевтической группы McKesson поставили маски в тысячи интернет-аптек и обычных аптек в Бельгии.
В правительстве Бельгии заявили, что просто проверили качество масок китайского производства.
"Если маски соответствуют европейским стандартам, мы обязаны утвердить их для бельгийского рынка", - заявила официальная представительница правительства Бельгии.
Маски также поставили на рынок других европейских стран, утверждают журналисты.