Маски, произведенные под принуждением в Китае, продают в аптеках Бельгии - СМИ

В бельгийских аптеках на продажу выставили защитные маски, которые под принуждением в Китае производили женщины уйгурского меньшинства.

Как сообщает "Европейская правда", это выявило расследование бельгийских газет du Tijd и L'Echo.

Как выяснили журналисты, бельгийские аптеки продавали защитные маски для лица китайской фирмы Hubei Haixin Protective Products, произведенные на фабрике, куда были насильственно вывезли 130 женщин, представительниц уйгурского меньшинства.

В начале прошлого года их вывезли на завод в провинции Хубэй, расположенный более чем за 3000 километров от их дома в провинции Синьцзян.

Дистрибьюторы американской фармацевтической группы McKesson поставили маски в тысячи интернет-аптек и обычных аптек в Бельгии.

В правительстве Бельгии заявили, что просто проверили качество масок китайского производства.

"Если маски соответствуют европейским стандартам, мы обязаны утвердить их для бельгийского рынка", - заявила официальная представительница правительства Бельгии.

Маски также поставили на рынок других европейских стран, утверждают журналисты.