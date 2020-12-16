Шотландца, который на гидроцикле пересек Ирландское море для встречи с девушкой, наказали заключением

Шотландца, который на гидроцикле пересек Ирландское море для встречи со своей девушкой, наказали четырьмя неделями заключения за нарушение карантинных правил острова Мэн, расположенного между Британией и Ирландией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

28-летний Дейл Маклоулен в минувшую пятницу отправился на гидроцикле с побережья неподалеку от города Витхорн в город Рэмси на острове Мэн. 40 км до острова были его первой поездкой на гидроскутере.

В связи с эпидемией коронавируса нерезиденты острова могут попасть туда по специальному разрешению и с обязательной самоизоляцией. В сентябре Маклоулен работал на острове четыре недели и тогда же познакомился со своей девушкой. Однако в дальнейшем разрешение на работу ему не продлили, поэтому через несколько месяцев он решился на рискованную поездку.

От побережья молодой человек пешком добрался до Дугласа, где проживает его девушка. На следующий день, гуляя с ней в городе, он назвал ее адрес как свой собственный. Однако уже в воскресенье после проверки документов обман раскрыли и его задержали.

Он признал, что незаконно попал на остров и был приговорен к четырем неделям заключения.

Защищая Маклоулена в суде, адвокат просил более мягкого решения, ссылаясь на то, что у него просто не осталось возможности увидеть близкого человека.

Однако суд постановил, что Маклоулен "намеренно и умышленно" попытался обойти ограничения на въезд, потенциально подвергая здоровье жителей острова опасности, и наказал его четырьмя неделями лишения свободы.