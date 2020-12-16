Україна передасть ЄС списки причетних до порушень прав людини в окупованому Криму

Україна передать Євросоюзу список осіб, причетних до системних переслідувань громадян України в окупованому Росією Криму, щоб ініціювати застосування до них нового санкційного механізму ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив спеціальний представник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"У понеділок у нас відбулися традиційні щорічні консультації з ЄС щодо статусу Автономної Республіки Крим, на яких МЗС і прокуратура АРК піднімали питання про системні порушення прав людини в Криму. Ми будемо передавати списки причетних до системних переслідувань громадян України у Криму нашим європейським партнерам", - повідомив Олексій Макеєв.

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Він зазначив також, що у п’ятницю зустрінеться з представниками місії ЄС у Києві, щоб детальніше ознайомитися з процедурою нового санкційного механізму ЄС.

"У новому українському санкційному законодавстві ми повинні чітко передбачити для України застосування санкцій за системні порушення прав людини. Тут Україна повинна бути лідером, зважаючи на те, яка кількість наших громадян зазнають переслідувань російським режимом на окупованих територіях і скільки політв’язнів утримують у російських в’язницях", - зазначив Олексій Макеєв.

Макеєв додав, що поділяє ідею створення постійно діючого органу, який відповідав би за санкційну політику.

Нагадаємо, 7 грудня Рада ЄС затвердила новий санкційний механізм Європейського союзу за порушення прав людини. Він може застосовуватися до фізичних та юридичних осіб за порушення прав людини в усьому світі.

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