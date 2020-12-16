Украина передаст ЕС списки причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму

Украина передать Евросоюзу список лиц, причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Россией Крыму, чтобы инициировать применение к ним нового санкционного механизма ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"В понедельник у нас состоялись традиционные ежегодные консультации с ЕС относительно статуса Автономной Республики Крым, на которых МИД и прокуратура АРК поднимали вопрос о системных нарушениях прав человека в Крыму. Мы будем передавать списки причастных к системным преследованям граждан Украины в Крыму нашим европейским партнерам", - сообщил Алексей Макеев.

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Он отметил также, что в пятницу встретится с представителями миссии ЕС в Киеве, чтобы подробнее ознакомиться с процедурой нового санкционного механизма ЕС.

"В новом украинском санкционном законодательстве мы должны четко предусмотреть для Украины применение санкций за системные нарушения прав человека. Здесь Украина должна играть лидирующую роль ввиду того, какое количество наших граждан преследуются российским режимом на оккупированных территориях, и какое количество политических заключенных удерживается сегодня в российских тюрьмах", - отметил Алексей Макеев.

Макеев добавил, что разделяет идею создания постоянно действующего органа, который отвечал бы за санкционного политику.

Напомним, 7 декабря Совет ЕС утвердил новый санкционный механизм Европейского союза за нарушение прав человека. Он может применяться к физическим и юридическим лицам за нарушения прав человека во всем мире.

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