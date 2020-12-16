Європейців закликали носити маски на сімейних святах під час Різдва
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейців носити маски під час сімейних зустрічей на Різдво.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті організації.
ВООЗ попереджає, що різке збільшення кількості зібрань сімей і друзів по всій Європі в період зимових відпусток веде до значного ризику збільшення передачі Covid-19.
Організація закликала сім'ї та спільноти зіграти свою роль, щоб запобігти повторенню нових випадків захворювання.
За її словами, сімейні зібрання мають проводитись на вулиці, якщо це можливо, а якщо в приміщенні, то учасники повинні носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання.
"Може бути ніяково носити маски та практикувати фізичне дистанціювання в компанії друзів і сім'ї, але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного", - відзначили в ВООЗ.
В організації також зазначили, що релігійні служби цього року повинні проходити по-іншому. По можливості їх слід проводити на відкритому повітрі або обмежувати за розміром і тривалістю з фізичним дистанціюванням, гігієною рук і використанням масок.
Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.