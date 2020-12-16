Европейцев призвали носить маски на семейных праздниках в Рождество

Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев носить маски во время семейных встреч на Рождество.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте организации.

ВОЗ предупреждает, что резкое увеличение количества собраний семей и друзей по всей Европе в период зимних отпусков ведет к значительному риску увеличения передачи Covid-19.

Организация призвала семьи и сообщества сыграть свою роль, чтобы предотвратить повторение новых случаев заболевания.

По его словам, семейные собрания должны проводиться на улице, если это возможно, а если в помещении, то участники должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

"Может быть неловко носить маски и практиковать физическое дистанцирование в компании друзей и семьи, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", - отметили в ВОЗ.

В организации также отметил, что религиозные службы в этом году должны проходить по-другому. По возможности их следует проводить на открытом воздухе или ограничивать по размеру и продолжительности с физическим дистанцированием, гигиеной рук и использованием масок.