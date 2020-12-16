Меркель про покращення відносин з РФ: "Не можна закривати очі на реальність"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд Німеччини хотів би встановити хороші відносини з Москвою, але "не варто закривати очі на реальність".

Про це Меркель сказала, виступаючи у середу в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на T-Online.

Меркель заявила, що Берлін бажає хороших відносин з Москвою, але не можна ігнорувати такі речі як отруєння кремлівського критика Алексєя Навального, вбивство колишнього чеченського командира в Берліні та невеликий прогрес у Мінському процесі щодо конфлікту в Україні.

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"Не варто закривати очі на реальність", - підкреслила Меркель, додавши, що на цьому тлі Німеччина проводить "дуже чесну політику щодо Москви".

Нагадаємо, днями розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN встановило, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Протягом 2017 року, а також в 2019 і 2020 роках оперативники ФСБ з підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, стежили за Навальним під час його поїздок по Росії.