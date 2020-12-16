Меркель об улучшении отношений с РФ: "Нельзя закрывать глаза на реальность"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии хотело бы установить хорошие отношения с Москвой, но "не стоит закрывать глаза на реальность".

Об этом Меркель сказала, выступая в среду в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на T-Online.

Меркель заявила, что Берлин желает хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи как отравление кремлевского критика Алексееве Навального, убийство бывшего чеченского командира в Берлине и небольшой прогресс в Минском процессе по конфликту в Украине.

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"Не стоит закрывать глаза на реальность", - подчеркнула Меркель, добавив, что на этом фоне Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".

Напомним, на днях расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN установило, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России.